|
Уголовное дело завели на гомельчанина, выбросившего собаку из многоэтажки
21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, выбросившего из многоэтажки собаку, сообщил корреспонденту
Как сообщалось, инцидент произошел 18 июня около 22.00. Возле многоэтажного дома была обнаружена лежащая на земле мертвая собака с признаками падения с высоты.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что в этот вечер к одной из жительниц дома приходил мужчина 1977 года рождения. В какой-то момент гость взял находящегося в подъезде пса и отправился с ним на 12-й этаж. Спустя несколько минут животное было обнаружено мертвым под подъездом.
"Все обстоятельства произошедшего будут расследованы в процессе уголовного дела", - отметил Игорь Гришкевич.
К слову, мужчина был ранее судим за кражи и хулиганства. В настоящее время он отбывает административный арест за повторное в течение года появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, выбросившего из многоэтажки собаку, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)