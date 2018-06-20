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Уголовное дело завели на гомельчанина, выбросившего собаку из многоэтажки

21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Уголовное дело завели на гомельчанина, выбросившего собаку из многоэтажки

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, выбросившего из многоэтажки собаку, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Как сообщалось, инцидент произошел 18 июня около 22.00. Возле многоэтажного дома была обнаружена лежащая на земле мертвая собака с признаками падения с высоты.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что в этот вечер к одной из жительниц дома приходил мужчина 1977 года рождения. В какой-то момент гость взял находящегося в подъезде пса и отправился с ним на 12-й этаж. Спустя несколько минут животное было обнаружено мертвым под подъездом.

"Все обстоятельства произошедшего будут расследованы в процессе уголовного дела", - отметил Игорь Гришкевич.

К слову, мужчина был ранее судим за кражи и хулиганства. В настоящее время он отбывает административный арест за повторное в течение года появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.


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Теги: Гомель
 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, выбросившего из многоэтажки собаку, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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