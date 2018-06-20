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На областном пионерском празднике жлобинчанам вручили диплом II степени

21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На областном пионерском празднике жлобинчанам вручили диплом II степени

Большой областной пионерский праздник 20 июня в Гомельском облдрамтеатре собрал более 400 пионеров со всего региона.

Ребята съехались в областной центр, чтобы подвести итоги за прошедший учебный год. 

Жлобинская районная пионерская организация получила диплом II степени «Лучшая районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация», пионеры из Речицы заняли III место, а лучшей была признана Мозырская районная пионерская организация. Также жлобинчане получили диплом I степени в областном этапе республиканской трудовой акции по сбору вторсырья «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!».

Для членов БРПО выступили артисты театра клоунады и пантомимы «Без слов», областного драмтеатра с постановкой «Оранжевый ежик», пионерские творческие коллективы. Завершилось мероприятие экскурсией в областной музей военной славы.

Подготовила Людмила КРИЧКО.

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Большой областной пионерский праздник 20 июня в Гомельском облдрамтеатре собрал более 400 пионеров со всего региона. Ребята съехались в областной...
 
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