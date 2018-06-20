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Записался в профсоюз – в жизнь спортивную вольюсь
21.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Агроном-семеновод УСП «Совхоз «Великосельский» Дмитрий Пасечник, инструктор по спорту ОАО «Акр-Агро» Алина Качко и техник УСП «Новый Двор-Агро» Павел Якута отличились на областной отраслевой спартакиаде работников агропромышленного комплекса, который проходил в Лиде.
Представителям нашего района удалось показать высокий результат в трех из пяти предложенных организаторами видах соревнований. Так, Алина Качко стала первой в дартсе. Павел Якута завоевал 2-е место в пулевой стрельбе. А Дмитрий Пасечник оказался третьим в гиревом спорте.
Наталья ТУРКО.
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Агроном-семеновод УСП «Совхоз «Великосельский» Дмитрий Пасечник, инструктор по спорту ОАО «Акр-Агро» Алина Качко и техник УСП «Новый Двор-Агро» Павел Якута...
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