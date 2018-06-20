Беларусь поднялась на две строчки в индексе сетевого развития





Беларусь поднялась на две строчки в "Глобальном индексе сетевого взаимодействия 2018, но еще достаточно далека от лидеров.

Компания Huawei опубликовала отчет по результатам исследования «Глобальный индекс сетевого взаимодействия 2018» (индекс Global Connectivity – GCI). Исследование проводится пятый год подряд и отражает прогресс крупнейших стран мира в области перехода на цифровые технологии.

Глобальный индекс сетевого взаимодействия (GCI) 2018 показывает, что разные отрасли промышленности внедряют искусственный интеллект (AI) в такие ключевые технологии, как широкополосную связь, центры обработки данных, облачные вычисления, большие данные и Интернет вещей.

Сегодня цифровая экономика напрямую зависит от потребителя, ориентированного на Интернет. Все больше отраслей внедряют интеллектуальную связь для создания новых бизнес-моделей, продуктов, процессов и услуг. Это в свою очередь привносит положительные изменения в кривую показателей GCI, которая отражает движение 79 стран на пути к цифровой экономике и показывает взаимосвязь между оценкой GCI и ВВП.

Как отмечают авторы исследования, применение технологий на базе искусственного интеллекта (AI) является показателем того, насколько страны готовы к цифровой экономике. Авторы отчета пришли к выводу, что увеличение капиталовложений в инфраструктуру ИКТ может удвоить стоимость глобальной цифровой экономики, увеличив ее с 12,9 млрд долларов в 2017, что составляет 17,1% от глобального ВВП, до 23 млрд долларов к 2025 году. Однако согласно исследованию, нехватка кадров в сфере AI во всем мире угрожает этому росту.

Проблемой для всех трех GCI групп является нехватка талантливых разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Поэтому государствам необходимо пересмотреть систему образования для создания рабочих мест и начать построение здоровой, совместной и открытой экосистемы для привлечения конкурентноспособных кадров.

В сравнении с прошлым годом Беларусь сегодня находится среди развивающихся стран (Adopters) и занимает 42 позицию, среди 79 стран. Она уступает и России (36 место), и Польше (38) и Литве (24), опережая из стран-соседей только Украину (50 место).

Однако авторы исследования отмечают, что у Беларуси с ее активным развитием цифровой экономики есть все шансы войти в группу лидирующих.