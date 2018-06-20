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Компания Huawei опубликовала Глобальный Индекс Сетевого Взаимодействия 2018

21.06.2018 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Компания Huawei опубликовала Глобальный Индекс Сетевого Взаимодействия 2018
Фото из открытых источников

Международная компания Huawei опубликовала отчет по результатам исследования «Глобальный индекс сетевого взаимодействия 2018» (индекс Global Connectivity – GCI). Исследование проводится пятый год подряд и отражает прогресс крупнейших стран мира в области перехода на цифровые технологии.

Глобальный индекс сетевого взаимодействия (GCI) 2018 показывает, что разные отрасли промышленности внедряют искусственный интеллект (AI) в такие ключевые технологии, как широкополосную связь, центры обработки данных, облачные вычисления, большие данные и Интернет вещей. Это позволяет сделать сетевое взаимодействие интеллектуальным и стимулировать новую волну экономического роста. Так, согласно программному докладу международного бренда Huawei – Global Industry Vision (GIV), к 2025 году общество имеет уникальную возможность – жить в «умном» мире.

Сегодня цифровая экономика напрямую зависит от потребителя, ориентированного на Интернет. Все больше отраслей внедряют интеллектуальную связь для создания новых бизнес-моделей, продуктов, процессов и услуг. Это в свою очередь привносит положительные изменения в кривую показателей GCI, которая отражает движение 79 стран на пути к цифровой экономике и показывает взаимосвязь между оценкой GCI и ВВП.

Компания Huawei опубликовала Глобальный Индекс Сетевого Взаимодействия 2018
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Применение технологий на базе искусственного интеллекта (AI) является показателем того, насколько страны готовы к цифровой экономике. Кроме того, авторы отчета пришли к выводу, что увеличение капиталовложений в инфраструктуру ИКТ может удвоить стоимость глобальной цифровой экономики, увеличив ее с $12.9 млрд. в 2017, что составляет 17.1% от глобального ВВП, до $23 млрд. к 2025 году. Однако согласно исследованию, нехватка кадров в сфере AI во всем мире угрожает этому росту.

Результаты исследования международной компании Huawei также показали, что для эффективного применения AI в больших масштабах, странам необходимы три одинаково важных компонента: вычислительная мощность, маркированные данные и алгоритмы. Сегодня, лидирующая группа (Frontrunners) является самой продвинутой из трех групп стран в составе GCI. Благодаря своей надежной ИКТ инфраструктуре она опережает группы развивающихся стран (Adopters) и начинающих (Starters) во всех трех компонентах.

Однако проблемой для всех трех GCI групп является нехватка талантливых разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Так, государствам необходимо пересмотреть систему образования для создания рабочих мест и начать построение здоровой, совместной и открытой экосистемы для привлечения конкурентноспособных кадров.

В этом году GCI во второй раз расширил сферу научных исследований: с 50 до 79 стран. По результатам оценки «Глобального индекса сетевого взаимодействия 2018», новые страны классифицируются следующим образом: 20 Frontrunners, 37 Adopters и 22 Starters – в зависимости от уровня их экономического развития.

Исследование неизменно демонстрирует, что когда GCI показатель страны достигает отметки 35, рентабельность инвестиций в ИКТ инфраструктуру увеличивается. Филиппины являются ярким примером такого процесса. С 2014 по 2017 на островах был расширен первичный доступ к Интернету для большей части населения. Благодаря этому, использование смартфонов на Филиппинах значительно выросло, а возможностей для развития бизнеса стало больше. Кроме того, GCI показатель страны изменился с 34 на 35, тем самым, продвинув Филиппины от статуса Starter к статусу Adopter.

Впервые, каждая страна Индекса увидела улучшение оценок, но рост в странах по S-кривой GCI был неравномерным. В 2017, GCI определил тенденцию растущего неравенства и назвал его Эффектом Мэтью, в котором Frontrunners видят инвестиционные преимущества в инфраструктуре ИКТ, сложившиеся с течением времени, для позиционирования себя как несменных лидеров. В 2018 цифровое неравенство, названное Эффектом Мэтью, продолжает расти

По мере того, как искусственный интеллект превращается в практическую стимулирующую технологию, новый экономический потенциал стран существует во всех трех группах. Решая проблемы стагнаций роста среди Frontrunners или проблемы ограниченных ресурсов для Starters, AI меняет определение самой "связи" и переключает внимание на Интеллектуальные подключения, которые могут помочь каждой стране расти.

«Сейчас мы являемся свидетелями коренных изменений, инициированных AI», — отметил Кевин Чжан, президент Huawei Corporate Marketing. По данным исследования GCI, развитые страны, которые увидели рост развития ИКТ, используют интеллектуальные возможности подключения для открытия новых, в то время как, некоторые развивающиеся страны также находят способы использовать новые технологии для ускорения своих собственных стратегических планов роста.

Компания Huawei опубликовала Глобальный Индекс Сетевого Взаимодействия 2018
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Беларусь сегодня находится среди развивающихся стран (Adopters) и с активным развитием цифровой экономики имеет все шансы войти в группу лидирующих. Так, в стране внедряются различные цифровые технологии, которые выступают стартовой площадкой как для развития цифровой экономики, так и для страны в целом. Ярким примером использования интеллектуальной связи является совместный проект международного бренда Huawei c компанией «Белтелеком» – «Умный дом». К концу 2017 года 12 000 белорусов установили систему «умный дом», которая имеет 8 интеллектуальных домашних устройств.

В 2018, Huawei опубликует GCI издания, в том числе: GCI отчет, отчет о распространении цифровизации и отчет о целевых показателях устойчивого развития ИКТ.

 
 
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Исследование проводится пятый год подряд и отражает прогресс крупнейших стран мира в области перехода на цифровые технологии.
 
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