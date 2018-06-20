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Почему не стоит так бояться сахара? Объясняет ученый

21.06.2018 14:35 — Разное | Tut.by  
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Много сладкого в рационе — это главная причина развития сахарного диебета? В конце концов, это заболевание характеризуется высоким уровнем сахара в крови. Лектор Мэтью Кэмпбелл из Городского университета Лидса объяснил The Conversation, какие неправильные привычки действительно могут спровоцировать диабет и при чем тут сахар.


Источник: pixabay.com

Когда-то диабет обнаруживали из-за сладкого запаха мочи. Позже стало очевидно, что это означает высокий уровень сахара в крови. Так что лечение диабета колебалось от рекомендаций есть побольше сладкого (чтобы компенсировать сахар, ушедший с мочой) до совета вообще воздерживаться от сладостей (чтобы не повышать уровень сахара).

Но о роли сахара в развитии диабета спорят так же много, как прежде.

Диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, которое развивается из-за генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. Некоторые исследования указывают на то, что потребление сахара играет определенную роль в развитии болезни, но точных доказательств этому нет.

Для диабета второго типа диета с высоким содержанием сахара может ускорить развитие болезни (в зависимости от модели потребления). Но чтобы предположить, что сахар может вызвать само заболевание, нужны серьезные научные доказательства.

Что мы имеем в виду, когда говорим о сахаре

Большинство людей понимает под словом «сахар» содержимое сахарницы — то есть сахарозу (это молекула из двух «кирпичиков» — глюкозы и фруктозы). В науке под «сахаром» имеют в виду обычно вообще любой углевод.

Люди, которые едят много сладкого, набирают вес — а еще для них вырастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но такое влияние наблюдается лишь тогда, когда человек не контролирует число калорий. Замени он калории из сладкого на такое же их число из другого источника, это не предотвратит негативный эффект. Кроме того, наблюдательные исследования не нашли опасной связи между количеством сладостей в рационе и диабетом второго типа.

Причина развития диабета второго типа — лишний вес. Полные люди едят больше разных продуктов (а не только сладостей), и лишние калории из любого источника приводят к набору веса. Например, торты и шоколадки содержат еще и большой процент жира, что сильно влияет на итоговый калораж за день. 

В сахаре нет ничего особенного?


Источник: pixabay.com

В последнее время много говорят о подслащенных газированных напитках. Сахар из напитков дает меньше насыщения, чем сахар из десертов, и это заставлять нас пить и есть больше. Исследования показали, что между сладкой газировкой и диабетом второго типа есть взаимосвязь, независимо от лишнего веса. То же касается и искусственно подслащенных напитков с нулевой калорийностью — но не фруктовых соков, хотя сахар там тоже есть. 

Вывод — в сахаре нет ничего такого, что делало бы его хуже других продуктов. Сам по себе он не вызывает диабет второго типа. Но, как правило, те, кто ест много сладостей, в целом выбирают больше вредных продуктов и ведут нездоровый образ жизни. Это, как и другие факторы: от стресса на работе до невысыпания, — вероятно, способны ускорить развитие диабета второго типа больше, чем съеденная сладость.

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The Conversation объясняет, почему мы зря так боимся сахара и какие неправильные привычки могут спровоцировать диабет.
 
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