Почему не стоит так бояться сахара? Объясняет ученый

Много сладкого в рационе — это главная причина развития сахарного диебета? В конце концов, это заболевание характеризуется высоким уровнем сахара в крови. Лектор Мэтью Кэмпбелл из Городского университета Лидса объяснил The Conversation , какие неправильные привычки действительно могут спровоцировать диабет и при чем тут сахар.



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Когда-то диабет обнаруживали из-за сладкого запаха мочи. Позже стало очевидно, что это означает высокий уровень сахара в крови. Так что лечение диабета колебалось от рекомендаций есть побольше сладкого (чтобы компенсировать сахар, ушедший с мочой) до совета вообще воздерживаться от сладостей (чтобы не повышать уровень сахара).

Но о роли сахара в развитии диабета спорят так же много, как прежде.

Диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, которое развивается из-за генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. Некоторые исследования указывают на то, что потребление сахара играет определенную роль в развитии болезни, но точных доказательств этому нет.

Для диабета второго типа диета с высоким содержанием сахара может ускорить развитие болезни (в зависимости от модели потребления). Но чтобы предположить, что сахар может вызвать само заболевание, нужны серьезные научные доказательства.

Что мы имеем в виду, когда говорим о сахаре Большинство людей понимает под словом «сахар» содержимое сахарницы — то есть сахарозу (это молекула из двух «кирпичиков» — глюкозы и фруктозы). В науке под «сахаром» имеют в виду обычно вообще любой углевод.

Люди, которые едят много сладкого, набирают вес — а еще для них вырастает риск сердечно-сосудистых заболеваний . Но такое влияние наблюдается лишь тогда, когда человек не контролирует число калорий. Замени он калории из сладкого на такое же их число из другого источника, это не предотвратит негативный эффект . Кроме того, наблюдательные исследования не нашли опасной связи между количеством сладостей в рационе и диабетом второго типа.

Причина развития диабета второго типа — лишний вес. Полные люди едят больше разных продуктов (а не только сладостей), и лишние калории из любого источника приводят к набору веса. Например, торты и шоколадки содержат еще и большой процент жира, что сильно влияет на итоговый калораж за день.

В сахаре нет ничего особенного?



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В последнее время много говорят о подслащенных газированных напитках. Сахар из напитков дает меньше насыщения, чем сахар из десертов, и это заставлять нас пить и есть больше . Исследования показали, что между сладкой газировкой и диабетом второго типа есть взаимосвязь , независимо от лишнего веса. То же касается и искусственно подслащенных напитков с нулевой калорийностью — но не фруктовых соков, хотя сахар там тоже есть.

Вывод — в сахаре нет ничего такого, что делало бы его хуже других продуктов. Сам по себе он не вызывает диабет второго типа. Но, как правило, те, кто ест много сладостей, в целом выбирают больше вредных продуктов и ведут нездоровый образ жизни . Это, как и другие факторы: от стресса на работе до невысыпания , — вероятно, способны ускорить развитие диабета второго типа больше, чем съеденная сладость.