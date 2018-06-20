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Почему не стоит так бояться сахара? Объясняет ученый
Много сладкого в рационе — это главная причина развития сахарного диебета? В конце концов, это заболевание характеризуется высоким уровнем сахара в крови. Лектор Мэтью Кэмпбелл из Городского университета Лидса объяснил
Когда-то диабет обнаруживали из-за сладкого запаха мочи. Позже стало очевидно, что это означает высокий уровень сахара в крови. Так что лечение диабета колебалось от рекомендаций есть побольше сладкого (чтобы компенсировать сахар, ушедший с мочой) до совета вообще воздерживаться от сладостей (чтобы не повышать уровень сахара).
Но о роли сахара в развитии диабета спорят так же много, как прежде.
Диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, которое развивается из-за генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. Некоторые исследования
Для диабета второго типа диета с высоким содержанием сахара может ускорить развитие болезни (в зависимости от модели потребления). Но чтобы предположить, что сахар может вызвать само заболевание, нужны серьезные научные доказательства.
Люди, которые едят много сладкого,
Причина развития диабета второго типа — лишний вес. Полные люди едят больше разных продуктов (а не только сладостей), и лишние калории из любого источника приводят к набору веса. Например, торты и шоколадки содержат еще и большой процент жира, что сильно влияет на итоговый калораж за день.
В сахаре нет ничего особенного?
В последнее время много говорят о подслащенных газированных напитках. Сахар из напитков дает меньше насыщения, чем сахар из десертов, и это заставлять нас
Вывод — в сахаре нет ничего такого, что делало бы его хуже других продуктов. Сам по себе он не вызывает диабет второго типа. Но, как правило, те, кто ест много сладостей, в целом
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The Conversation объясняет, почему мы зря так боимся сахара и какие неправильные привычки могут спровоцировать диабет.
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