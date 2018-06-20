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Работники Быховского РОЧС посетили игровую площадку районной детской библиотеки

21.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили летнюю игровую площадку государственного учреждения культуры «Быховская районная детская библиотека».

Работники Быховского РОЧС посетили игровую площадку районной детской библиотеки


Работники Быховского РОЧС посетили игровую площадку районной детской библиотеки


Работники Быховского РОЧС посетили игровую площадку районной детской библиотеки

 

В ходе акции старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Сергей Исаенко рассказал учащимся о правилах безопасности дома, на улице, напомнил о причинах возникновения пожаров. Более детально были затронуты темы отдыха и правила безопасного поведения на воде и при посещении лесных массивов. В свою очередь работники детской библиотеке для участников акции провели увлекательные игры и викторины о безопасности из которых каждый участник мог узнать как действовать в любой чрезвычайной ситуации.

В рамках подписной компании на второе полугодие спасатель остановился на информативности и пользе журнала «Юный Спасатель» в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили летнюю игровую площадку
 
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