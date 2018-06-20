|
В Кобрине разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку
21.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Кобрине разыскивают 15-летнюю Валерию Антипорович, которая с 10 июня находится в розыске как пропавшая без вести.
Фото: kobrincity.by
Девушка 10 июня около 19.00 покинула общежитие и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно,
Приметы: на вид 16−18 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темного цвета длиной ниже плеч, брови дугообразные, глаза голубые, нос прямой, губы средние.
Была одета: розовые джинсы с лампасами золотистого цвета, майка белого цвета, черные босоножки на резинках, на руке имелись 2 кожаных браслета.
Особые приметы: на груди татуировка в виде птицы с расправленными крыльями, также на груди имеется небольшого размера татуировка в виде надписи «Руслан».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кобрине разыскивают 15-летнюю Валерию Антипорович, которая с 10 июня находится в розыске как пропавшая без вести. Фото: kobrincity.by Девушка 10 июня около 19.00 покинула...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)