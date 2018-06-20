В Кобрине разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку

В Кобрине разыскивают 15-летнюю Валерию Антипорович, которая с 10 июня находится в розыске как пропавшая без вести.



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Фото: kobrincity.by

Девушка 10 июня около 19.00 покинула общежитие и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщал ранее портал Kobrincity.

Приметы: на вид 16−18 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темного цвета длиной ниже плеч, брови дугообразные, глаза голубые, нос прямой, губы средние.

Была одета: розовые джинсы с лампасами золотистого цвета, майка белого цвета, черные босоножки на резинках, на руке имелись 2 кожаных браслета.

Особые приметы: на груди татуировка в виде птицы с расправленными крыльями, также на груди имеется небольшого размера татуировка в виде надписи «Руслан».

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба звонить по телефонам: 2−26−02, 8 029 794−41−32, 8 029 226−53−07 либо по тел. 102.