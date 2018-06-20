Новое здание областной прокуратуры открыли в Бресте

В Бресте сегодня торжественно открыли новое здание прокуратуры области, передает корреспондент БЕЛТА.



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Новоселье состоялось по ул. Фомина, д.15, неподалеку от Брестской крепости.

Открывая мероприятие, генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк поздравил коллег с этим событием и выразил уверенность, что созданные достойные условия для работы областного аппарата прокуратуры будут способствовать повышению результативности прокурорского надзора. "Любому человеку важно, в каких условиях приходится трудиться. И сотрудники прокуратуры не исключение, тем более, что им порой приходится забывать о таком понятии, как нормированный рабочий день. Но вы должны понимать: в таких условиях с вас будет особый спрос", - подчеркнул Генпрокурор. Он пожелал успехов коллегам и поблагодарил за работу строителей.



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Объект по оригинальному проекту ОАО "Брестпроект" возвели работники стройтреста №8. Общая площадь четырехэтажного здания составляет без малого 5 тыс. кв.м. Оно рассчитано на 90 рабочих мест. Здесь размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения. Отдельная комната выделена под учебно-методический класс, посвященный истории органов прокуратуры Брестской области. Прием посетителей будет осуществляться в специально оборудованном помещении на первом этаже, здесь также создана безбарьерная среда для граждан с ограниченными возможностями.

После того, как была перерезана символическая красная ленточка, участники мероприятия ознакомились с новостройкой. Церемония завершилась награждением лучших работников областной прокуратуры. Почетными грамотами и благодарностями также были отмечены строители и проектировщики.

В мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, представители Генеральной прокуратуры России, прокуроры областей, руководители правоохранительных и судебных органов региона, сотрудники органов прокуратуры.

В старом здании областной прокуратуры по ул. К.Маркса, 43 разместятся прокуратуры Бреста, Брестского района, а также Брестская транспортная прокуратура.