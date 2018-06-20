ДРУЗЬЯ, вот он наш день - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ! Самое долгожданное и масштабное мероприятие с молодежной изюминкой в городе. В этом году Вас ждем море впечатлений, выступлений и сюрпризов.



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Бресте будут отмечать День Молодёжи" alt="24 июня на Набережной в Бресте будут отмечать День Молодёжи">



Молодежные площадки, показательные выступления МЧС, десантников, выставка ретроавтомобилей от клуба "Адам" и внедорожников от клуба "Цитадель". Выступления творческого центра "АртПиппер", студии "Магалифф" и студии современного танца "МАУ". Специальный гость и хэдлайнер Брестского дня МОЛОДЕЖИ группа PROвокация.

24 июня в Бресте на набережной Ф.Скорины будет очень ЖАРКО!!!!