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24 июня на Набережной в Бресте будут отмечать День Молодёжи
21.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
ДРУЗЬЯ, вот он наш день - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ! Самое долгожданное и масштабное мероприятие с молодежной изюминкой в городе. В этом году Вас ждем море впечатлений, выступлений и сюрпризов.
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Молодежные площадки, показательные выступления МЧС, десантников, выставка ретроавтомобилей от клуба "Адам" и внедорожников от клуба "Цитадель". Выступления творческого центра "АртПиппер", студии "Магалифф" и студии современного танца "МАУ". Специальный гость и хэдлайнер Брестского дня МОЛОДЕЖИ группа PROвокация.
24 июня в Бресте на набережной Ф.Скорины будет очень ЖАРКО!!!!
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ДРУЗЬЯ, вот он наш день - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ! Самое долгожданное и масштабное мероприятие с молодежной изюминкой в городе. В этом году Вас ждем море впечатлений,...
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