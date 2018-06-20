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Аэропорты в Бресте и Гродно предлагается сделать привлекательными для транзитных путешественников

21.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Аэропорты в Бресте и Гродно с учетом действия безвизового режима могут стать привлекательными для транзитных путешественников. Такое мнение журналистам высказал заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56611.php

Аэропорты в Бресте и Гродно предлагается сделать привлекательными для транзитных путешественников

В частности, такой возможностью могли бы воспользоваться жители граничащих с Беларусью регионов Польши. "Насколько знаю, ведутся переговоры с отдельными авиакомпаниями Европы по привлечению их в гродненский аэропорт. Аналогичная работы проводится в Бресте", - сказал Виталий Грицевич.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Аэропорты в Бресте и Гродно с учетом действия безвизового режима могут стать привлекательными для транзитных путешественников. Такое мнение журналистам высказал...
 
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