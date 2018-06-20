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Грозы и шквалистое усиление ветра. На пятницу объявлен оранжевый уровень

21.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пятницу, 22 июня, на большей части территории Беларуси ожидаются грозы и усиление ветра, предупреждает Белгидромет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56610.php

Грозы и шквалистое усиление ветра. На пятницу объявлен оранжевый уровень

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кратковременные грозовые дожди пройдут ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку страны. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Днем возможен град.

Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах местами сильный шквалистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…+16°С, во второй половине дня повысится до +17…+22°С. Теплее будет по востоку республики — ночью +17…+19°С, днем +23…+28°С.

Спасатели напоминают, что самая большая опасность при грозе — поражение молнией.

Во время грозы лучше не находиться рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода. Не следует касаться поверхности стволов деревьев, металлических конструкций. Лучше расположиться на расстоянии 1,5−2 метра от высоких деревьев, опор ЛЭП.

В населенных пунктах во время грозы следует покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде любого дома.

Если решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д.

Внимание, ожидается сильный ветер!

Внимание Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста ночью 21-22 июня 2018 года ожидаются порывы сильного ветра 14 м/с.

Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться прогулок с детьми, будьте внимательны!

 
Теги: Брест
 
 
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В пятницу, 22 июня, на большей части территории Беларуси ожидаются грозы и усиление ветра, предупреждает Белгидромет. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY ...
 
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