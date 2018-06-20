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​Мужчина с ножом требовал у участкового оружие

21.06.2018 15:05 — Разное | ОНТ  
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В Свислочском районе нетрезвый сельчанин с ножом в руках требовал у участкового табельное оружие, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Происшествие случилось в посёлке Порозово. Мужчина 1975 года рождения употреблял алкоголь, потом напал на сожительницу, душил её и угрожал убить. Женщина испугалась и попросила помощи у местного участкового. Милиционер спрятал женщину в своем доме, вызвал следственно-оперативную группу и передал её прибывшим правоохранителям.

После этого сельчанин пришёл во двор частного дома милиционера и, размахивая принесённым с собой ножом, угрожал расправой. Также требовал отдать ему табельное оружие, патроны и ключи от служебного автомобиля.

Участковый предложил мужчине зайти в дом, сказав, что там находится всё, что тот требует. В доме милиционер с коллегой по службе обезвредили агрессора.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой). Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

 
 
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В Свислочском районе нетрезвый сельчанин с ножом в руках требовал у участкового табельное оружие, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
 
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