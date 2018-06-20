ПРОГУЛКА НА РАНЧО С ЛОШАДЬМИ

Проведение праздника «Лето. Дети. Мечты» стало уже хорошей традицией. Правда, в этом году праздник поменял место дислокации, и члены Смолевичской районной организации ОО «БелАПДИиМИ» впервые собрались на территории КФХ «Green Ranch».

Глава и менеджер КФХ Николай Васильевич и Наталия Павловна Синковец предоставили площадку для проведения праздника. И члены Смолевичской районной организации ОО «БелАПДИиМИ» с нетерпением отправились в незабываемое путешествие на «Green Ranch». Ранчо – это замечательная природа, большие поля, свежий воздух и, конечно, же, лошади!

Праздник начался с экскурсии по территории ранчо, где гости увидели конюшни, левады, детскую площадку-корабль, а дальше приняли участие в спортивной эстафете. С удовольствием поиграли с шатром и в футбол. А вдоволь набегавшись – отправились обедать. Спонсоры очень постарались, приготовив отличный обед. И участники мероприятия, изрядно проголодавшись, отправились за столы под красивым навесом. Угощений было много: шашлык, овощи, фрукты и много вкуснейших тортов, пирожных, печенья и конфет.

А вот после обеда началось самое интересное. Ребят позвали кататься на лошадях. В «Green Ranch» работают специалисты по иппотерапии, есть инструктор по верховой езде. Конечно, иппотерапией ребята не занимались, но накатались на славу! Вначале познакомились с лошадьми, покормили их морковкой, погладили, потом участникам объясняли, как нужно вести себя с животными. А оседлав их, ребята и вовсе почувствовали себя сказочными принцами и принцессами, которые прогуливаются по лесным тропинкам.

Общение с лошадьми, этими удивительными животными, подарило всем массу положительных эмоций, помогло расслабиться и забыть о проблемах, а также насладиться свежим воздухом и потрясающими видами, добившись единения с природой.

Аня ГРИНЕВИЧ, член Смолевичской районной организации ОО «БелАПДИиМИ».