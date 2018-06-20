На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и в целях привлечения населения, субъектов хозяйствования всех форм собственности к благоустройству населенных пунктов района, подведомственных территорий, частных домовладений, дворовых территорий и подъездов многоэтажных застроек, а также распространения лучшего опыта благоустройства населенного пункта, усадьбы, фасада дома и подведомственных территорий Смолевичский районный исполнительный комитет принял решение №1344 от 4 июня 2018 года «Об организации и проведении в 2018 году смотра-конкурса по благоустройству и наведению порядка».

Районный смотр-конкурс по благоустройству и наведению порядка среди населенных пунктов района, подведомственных территорий субъектов хозяйствования всех форм собственности, частных домовладений, дворовых территорий проводится с 11 июня по 26 августа 2018 года.

Для организации, проведения смотра- конкурса и подведения его итогов создана комиссия, в которую вошли ответственные работники районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, руководители и специалисты районных служб и организаций.

Районный смотр-конкурс планируется провести в два этапа: с 11 июня по 26 августа — предоставление заявок на участие в конкурсе, с 26 августа по 2 сентября – подведение итогов.

Основные критерии оценки конкурсных объектов: эстетическое обустройство, комплексное благоустройство, устройство детских игровых и спортивных площадок, содержание фасадов зданий, озеленение территорий, поддержание образцового санитарного порядка и т.п.

Итоги конкурса будут подводиться по восьми номинациям. Победителей ждут вознаграждения.

Так, в номинации «Лучший населенный пункт» — денежная премия в размере 100 базовых величин;

«Лучшая благоустроенная подведомственная территория организации» — денежная премия в размере 70 базовых величин;

«Лучшая дворовая территория многоэтажной застройки» — денежная премия в размере 50 базовых величин;

«Лучшее частное домовладение» — денежная премия в размере 30 базовых величин.

«Лучший подъезд» — денежная премия в размере 30 базовых величин;

«Лучший балкон» — денежная премия в размере до 15 базовых величин;

«Росток в будущее» ( лучшее частное домовладение молодой семьи, возраст до 31 года) – денежная премия до 30 базовых величик;

«Лучший производственный участок КУП «Смолевичское ЖКХ» — до 70 базовых величин.

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке на празднике, посвященном Дню города Смолевичи.

Корр. «КС».