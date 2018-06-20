ТОНЕНЬКАЯ НИТЬ

Нечастые и короткие визиты в родительский дом вся наша семья ждет с нетерпением. Это как раз то самое место, где пахнет маминой выпечкой и погода всегда солнечная, где ждут люди, которые всегда искренне нам рады. А еще ждет домашний кот по кличке Нияк.

Бездомного котенка бабушка Поля приютила еще в те времена, когда здоровье позволяло ей жить отдельно в деревне неподалеку. Потрепанный непростой судьбой малыш быстро стал ее любимцем. Уже через несколько недель котенок заметно прибавил в весе, шерстка его стала лосниться, а вел себя новый житель по-хозяйски. Но имени у него все еще не было. Когда мы, внуки, в очередной раз навещая бабулю, поинтересовались, как же зовут нового жильца, бабушка с присущим ей полесским акцентом ответила: «Ніяк». Этот короткий ответ стал кличкой для кота, и если поначалу она вызывала улыбку, то совсем скоро прижилась и перестала быть для нас чем-то из ряда вон выходящим.

Когда бабушка совсем сдала, родители после долгих уговоров забрали ее в свою городскую квартиру. Вместе с ней на постоянное место жительства переехал и Нияк. К тому моменту у родителей уже много лет жил сиамский кот Василий, авторитет которого был непререкаем среди кошачьей братии не только всего дома, но и всей округи. Васька не очень обрадовался новому соседу, и по правде говоря, демонстрировал это при любом удобном случае. Все жалели бедного Нияка, которому доставалось от Васьки, но особенно за него переживала бабушка Поля. Она щедро делилась с ним самой вкусной едой из собственной тарелки, не спускала с рук, когда тот приходил в квартиру подкрепиться. А он, чувствуя любовь хозяйки, укладывался в постели у ее ног, и знал, что здесь он в полной безопасности. В теплые летние деньки, когда бабушка выходила на улицу и присаживалась погреться на стульчик у палисадника, она любила понаблюдать за тем, как Нияк гоняется за воробьями, как играет с соседскими котами или, просто растянувшись на лавочке, нежится на солнышке.

Пошел третий год, как нашей любимой Полюшки нет с нами. После того, как ее не стало, Нияк гораздо реже бывает дома, все чаще пропадает на улице. И несмотря на многочисленные проказы, ему все прощается. Ведь пока он с нами, пока его пушистый черный хвостик мелькает в квартире и во дворе, кажется, сохраняется эта тоненькая нить, незримо связывающая нас с бабулей. И на душе от этого становится тепло и хорошо. Светлая память тебе, дорогая моя Полюшка!

Анна ПОУХ.