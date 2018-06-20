Какими будут летние каникулы ваших детей? Еще не знаете? Тогда подарите детям спортивное лето!

В летний период одним из главных направлений деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г. Смолевичи» является физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками. При наличии спортивной площадки, которая, по сути, является летним спортивным залом, вся физкультурная работа проводится на свежем воздухе. Физическая нагрузка в сочетании с естественными природными факторами – солнцем, воздухом и водой – приносит максимальный оздоровительный эффект, способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

Для организации и проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников используется стационарное оборудование: лестницы для лазания, подлезания, подтягивания. По периметру спортивной площадки расположен сектор футбола, баскетбола, бадминтона, метания дисков, размещены стойки для метания в цель, яма для прыжков. Изготовлено нестандартное оборудование для боулинга, подвижных игр.





Продолжением спортивной площадки является прилегающая к стадиону асфальтированная дорожка. Здесь нарисованы ориентиры для эстафет, дорожка для ведения мяча клюшкой, лабиринт, дорожка для корригирующих движений. Здесь же расположен сектор для игры в городки и прыжков на скакалке. На асфальтированной дорожке воспитанники на велосипедах и самокатах учатся правильно переходить пешеходный переход, закрепляя знания правил дорожного движения.

Спортивная площадка является также базой для тематической площадки «Богатыри». Согласно расписанию, сюда приходят воспитанники разных групп для проведения досуга и самостоятельной деятельности. В их распоряжении – мячи, кегли, ракетки, обручи, скакалки, гантели и многое другое.

Самостоятельная деятельность в условиях спортивной площадки обеспечивает каждому ребенку возможность выбора занятия по интересам, позволяет физически развиваться по индивидуальной программе во взаимодействии с руководителем физвоспитания, а также в группе со сверстниками.

Физкультурно-оздоровительная деятельность воспитанников на спортивной площадке реализуется в сочетании с художественно-эстетической. Так, во время физкультурных праздников на площадке организуются театрализованные представления, конкурсы, музыкальные паузы. Дошкольники старших групп украшают площадку, готовят сюрпризы для самых маленьких воспитанников сада и радуются, если сюрпризы удаются.





Еще одна важная часть спортивной площадки – дорожка здоровья, состоящая из секторов, наполненных природным материалом. Шагая по ним, дошкольники укрепляют своды стоп, массируют их биологически активные точки. Ходьба по дорожке здоровья – действенная мера для профилактики плоскостопия. Ополаскивание ног в бассейне после прохождения дорожки здоровья – один из элементов закаливания дошкольников.

Педагогов нашего учреждения радует факт, что родители воспитанников не остаются в стороне от спортивных мероприятий, их подготовки и проведения. Вдвойне радует готовность семей помочь оформить спортивную площадку, привести ее в порядок, изготовить необходимое оборудование.

Лето на спортивной площадке дарит детям возможность оздоровиться, развиться творчески и просто получить заряд бодрости и позитивных впечатлений на весь год.

Людмила Михайловна НИЩИК, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г. Смолевичи».

Фото из архива детского сада.