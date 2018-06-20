Во исполнение пункта 6 Мероприятий по выполнению задач подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы», решением Смолевичского районного исполнительного комитета принято оказать единовременную материальную помощь на детей из многодетных семей, зарегистрированных на территории Смолевичского района, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования.

Для получения материальной помощи многодетным семьям необходимо обратиться в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» и предоставить следующие документы:

* справка о месте жительства и составе семьи;

* справка об обучении в учреждении образования;

* выписка с карт — счета или лицевого счета в АСБ «Беларусбанк» г.Смолевичи или Смолевичского района.

Получить подробную информацию можно по телефону 28 1 74.

ГУ «СТЦСОН».