Детский травматизм и надувные аттракционы

Яркие, красочные и, казалось бы, совсем безобидные надувные батуты… Редкий ребенок может спокойно пройти мимо такого развлечения. Но кроме положительных эмоций именно на надувных аттракционах дети получают серьезные травмы.

Так, 4 мая 2015 года в городе Горки Могилёвской области прямо на глазах у родителей перевернулся 7-метровый надувной аттракцион-батут. Девять детей в возрасте от 2,5 до 10 лет оказались в больнице с ушибами и переломами.

В мае 2016 года в городе Новополоцк 4-летний мальчик получил травмы, когда из-за сильного ветра опрокинулся детский аттракцион «Надувная горка».

В Республике Беларусь утверждены требования к эксплуатации

надувных аттракционов для детей в возрасте до 14 лет, на которых

можно играть, прыгать, скользить, скатываться. Данный документ

устанавливает требования к оборудованию, наличию эксплуатационных документов, установке, эксплуатации, техническому обслуживанию, техническому освидетельствованию, модернизации и ремонту.

Вот некоторые требования к установке и эксплуатации таких аттракционов:

— размещение на безопасном расстоянии от зданий, деревьев, инженерных коммуникаций;

— наличие не менее шести точек крепления, выдерживающих соответствующую нагрузку, если иное не предусмотрено изготовителем и не указано в эксплуатационных документах;

— подвижные элементы оборудования (канаты, веревочные лестницы, сетки и т.д.) не должны переплетаться и создавать опасность для пользователей;

— вокруг аттракциона должна быть создана зона, свободная от любых препятствий, которые могут привести к травмированию;

— обязательны безопасные вход/выход и возможность эвакуации пользователей;

— должна соблюдаться возрастная однородность посетителей (не должны оказываться одновременно дети 2-х лет и 12-ти на одном батуте);

— важно соблюдать максимально допустимое количество посетителей — это так же связано с безопасностью;

— оператор должен быть всегда рядом и уметь справляться с самыми различными ситуациями, уметь оказать помощь, сориентироваться быстро и четко при нештатных ситуациях.

Эксплуатация аттракциона не допускается:

— без постоянного контроля над оборудованием и его технического

освидетельствования;

— при наличии повреждений любого элемента или узла крепления;

— при неблагоприятных погодных условиях: дождь, град, скорость ветра превышает 10 метров в секунду.

На каждом оборудовании у входа должен быть расположен информационный стенд для пользователей с информацией о названии оборудования и правила поведения пользователей на оборудовании.

Но, между тем, наличие перечисленных требований к эксплуатации надувных аттракционов не снимает ответственности с родителей за безопасность их детей. Опасность представляет обычно то, что мы не можем контролировать.

Прежде чем пускать ребенка на надувной аттракцион, взрослым, сопровождающим ребенка, неплохо было бы изучить аттракцион снаружи, убедиться, что он прочно закреплен и его не будет подбрасывать ветром. Поверхность аттракциона должна быть без латок и тем более без участков, заклеенных липкой лентой. Если увидите повсюду латки, значит аттракцион пора утилизировать. Его можно подкачивать, но не до бесконечности. Когда аттракцион совсем мягкий, неровная и подвижная поверхность батута создает опасные условия при игре сразу нескольких детей. Если рядом оказываются больше 3-х детей, то встать на ноги становится сложно. Волны, которые расходятся от прыжков других детей, сбивают с ног, дети сваливаются в кучу, в этот момент можно получить травму. В промежутки между надувными деталями батута ребенок может попасть ногой или головой, и его крика не будет слышно, так как детский гам и звук мотора нагнетателя воздуха всё заглушают.

Важно понимать и уметь разъяснить ребенку, где именно нужно быть осторожным. Не выпускайте ребенка из виду всё время, пока он играет на батуте. Работник аттракциона не сможет уследить за всеми детьми сразу. Никогда не оставляйте ребенка на батуте, чтобы уйти по своим делам.

Прочитайте правила аттракциона сами, а также ознакомьте детей с информацией о возможных травмах на батуте в случае несоблюдения техники безопасности. С горки спускаться можно только ногами вперёд, в положении лёжа на спине. Допускается спуск на животе, но исключительно ногами вперёд. А вот съезжать стоя или головой вперёд, лёжа на животе — травмоопасно. Не рекомендуется спускаться «паровозиком», держась друг за друга. Высок риск, что на спуске из детей получится куча-мала и они могут травмироваться. Учите ребенка вовремя отползать-откатываться после спуска с горки: вставать на ноги бывает опасно, и не у каждого это получится. Объясните, почему нельзя прыгать изо всех сил и почему прыгать лучше в стороне от других детей. Начинайте с батутов умеренных размеров или самых маленьких. Всегда выбирайте аттракцион по возрасту ребенка.

При соблюдении всех перечисленных правил аттракционы принесут только удовольствие и запомнятся как яркое и приятное приключение.

Отдел надзора Витебского областного управления Госпромнадзора.