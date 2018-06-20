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Президент Беларуси утвердил отчет Нацбанка за 2017 год

21.06.2018 14:29 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2017 год, сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующий указ.

Нацбанк ежегодно представляет президенту отчет о своей деятельности в соответствии с Банковским кодексом.

"Результатом реализации денежно-кредитной политики в 2017 году стало замедление инфляционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости, рост золотовалютных резервов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в качестве итогов деятельности НББ упоминается сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте и одновременно повышение доступности ставок по кредитам в белорусских рублях. Обеспечено безопасное, устойчивое и эффективное функционирование банковского сектора, отмечают в пресс-службе президента.

Как сообщалось, в 2017 году НББ реализовывал денежно-кредитную политику (ДКП) в режиме монетарного таргетирования. Главной целью ДКП в прошлом году являлось снижение инфляции до 7% с 10,6% в 2016 году. Фактически инфляция в 2017 году составила 4,6%, что является историческим минимумом для суверенной Беларуси.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2017 год, сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующий указ....
 
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