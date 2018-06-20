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В Беларуси стартовал 4-дневный благотворительный забег в помощь "солнечным" детям

21.06.2018 14:25 — Разное | Интерфакс  
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21 июня в Беларуси стартовал подсчет километров и килоджоулей "энергии добра" в рамках забегов SunRun Challenge благотворительного проекта #velcombegom.

Как рассказали в компании velcom, любители спорта со всей страны вышли на улицы, чтобы пробежать 50 000 километров в помощь "солнечным" детям. Вышли на спортивный старт и сами "солнечные дети" – воспитанники ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития". Вместе с сотрудниками velcom дети с синдромом Дауна пробежали символический забег и уже внесли свой маленький вклад в общую копилку киловатт "доброй энергии".

В Беларуси стартовал 4-дневный благотворительный забег в помощь "солнечным" детям

Символический забег в рамках нового этапа #velcombegom состоялся 21 июня в 11.00 на стадионе ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития". Возглавил команду "Солнечного забега" первый заместитель генерального директора компании velcom Николай Юшкевич.

"Очень радует, что в Беларуси все чаще начинают говорить об инклюзии. Проект #velcombegom – это возможность перейти от слов к действию. Мы призываем всех жителей республики выходить на пробежки и ставить личные рекорды в помощь "солнечным" детям. Бег может не только приносить силу и здоровье, но и дарить тепло и генерировать "добрую энергию" тем, кто в ней так нуждается", – отметил Н.Юшкевич.

В velcom подчеркнули, что стать участником акции SunRun Challenge может любой желающий в любой точке мира. Для этого нужно просто выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom. Бегать можно в любой точке земного шара, главное, чтобы профиль в социальных сетях был открыт и доступен для подсчета результатов. А 23 июня белорусы смогут объединиться и помочь "солнечным" детям в едином порыве. В этот день на обновленном стадионе "Динамо" с 11.00 до 14.00 состоится Большой благотворительный забег #velcombegom SunRun Challenge. Он станет третьим официальным мероприятием на столичном стадионе "Динамо" после реконструкции и первым благотворительным забегом в истории легендарного минского стадиона. Для участия в благотворительном забеге #velcombegom необходимо пройти процедуру регистрации по ссылке: https://bit.ly/velcombegom.

Бенефициаром акции стал ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития". Совместными усилиями участникам проекта необходимо пробежать 50 000 километров, которые переведут в киловатты «доброй энергии». Когда любители спорта достигнут этого результата, компания velcom перечислит в дом-интернат Br50 тыс. SunRun Challenge продлится до 24 июня.

"Воспитанникам детского дома-интерната необходимо современное специализированное реабилитационное оборудование. Если в результате кампании #velcombegom мы добьемся поставленной цели, то наши "солнечные" дети его получат. Поэтому сегодня на счету каждый километр каждого участника проекта. Хочется верить, что белорусы в очередной раз докажут, что они способны на настоящие чудеса, когда объединяются ради высокой цели", – отметил директор ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития" Андрей Жданович.

Спортивные акции SunRun Challenge стартовали по всей стране. 20 июня, накануне официального запуска благотворительной кампании, в ТЦ "Галерея Минск" появились беговые дорожки. Только в этот день с 17.00 до 20.00 посетители торгового центра могли не только совершать покупки, но и выработать киловатты "доброй энергии" в помощь детям. В необычной акции приняли участие более 100 человек. В общей сложности они пробежали 72 километра и выработали более 18 000 кДж "энергии добра", которые пойдут в общую копилку помощи воспитанникам детского дома-интерната.

Новинка нового этапа #velcombegom – счетчик "доброй энергии". Все полученные в результате забегов километры будут переводить в киловатты в режиме реального времени. За результатами белорусы смогут следить на большом экране ТЦ "Галерея" – счетчик "энергии добра" будет работать с 21 по 24 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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21 июня в Беларуси стартовал подсчет километров и килоджоулей "энергии добра" в рамках забегов SunRun Challenge благотворительного проекта #velcombegom.
 
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