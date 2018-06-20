Экспорт необработанных шкур КРС без заключения сделок на БУТБ будет запрещен – декрет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал декрет N2, которым вносится изменение в декрет от 7 мая 2012 года N6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ предусматривает запрет на экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота без заключения сделок на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", - проинформировали в пресс-службе.

"Нормы декрета будут способствовать обеспечению загрузки производственных мощностей кожевенных предприятий путем максимальной переработки республиканских ресурсов кожевенного сырья для удовлетворения потребности в натуральных кожах организаций легкой промышленности", - говорится в комментарии.