Генсек ООН встревожен отсутствием международных соглашений по кибербезопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что современная война, если таковая будет, начнется с мощных кибератак, в то время как международное право до сих пор никак не регулирует пресечение киберконфликтов.

"Уже (в мире) были эпизоды кибервойны. Но поэтому вопросу нет международных соглашений", - сказал А.Гутерриш, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, вопрос о применении международного права к киберконфликтам до сих пор не решен. "Возникла пустота в вопросе, который, на самом деле, актуален", - сказал А.Гутерриш.

"Я убежден, что если начнется какая-то война между двумя государствами в ближайшем будущем, сначала будут мощные кибератаки", - отметил генсек ООН.

Он отметил, что мир "столкнулся с новой реальностью, к которой мы не готовы".