В Play Store появился единый центр управления подписками

От подписок на мобильные приложения многих пользователей останавливает сложность их отмены. Чтобы решить эту проблему, Google запустила центр управления подписками для владельцев Android-устройств: в нём будут собраны все подписки, оформленные через Google Play, а также потенциально интересные для них приложения, пишет TechCrunch.





Компания впервые показала новую опцию на конференции для разработчиков Google I/O в мае, но официально запустила только сейчас. «Центр» открывается одним кликом приложении Play Store — найти его гораздо проще, чем аналогичная функция в App Store от Apple.

В центре подписок Google Play пользователь сможет увидеть все действующие подписки, отменить или продлить их, а также возобновить ранее отменённые. Кроме этого, можно управлять способами оплаты. В Google рассчитывают, что более удобное управление подписками увеличит их количество в целом. Как пишет TechCrunch, это на руку и разработчикам: если пользователь не боится, что впоследствии забудет, как отписаться, или не сможет найти нужную функцию, то с большей вероятностью подпишется на приложение.

Благодаря нововведению разработчики могут создавать прямые ссылки на подписки и распространять их через электронную почту и соцсети. А при отмене подписки они смогут получать обратную связь, чтобы улучшить продукт.

Подписки стремительно превращаются в главный источник прибыли от приложения для разработчиков. По словам Google, каждый год число подписчиков увеличивается более чем на 80 процентов. Согласно данным Sensor Tower, в 2017 году прибыль от приложений выросла на 35 процентов и составила $60 млрд — отчасти благодаря подпискам.