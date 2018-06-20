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Россия – вторая: опубликован рейтинг сборных на ЧМ-2018
Издание FourFourTwo
На первую строчку журнал поставил сборную Мексики, которая обыграла Германию со счётом 1:0. Следом идёт Россия, которая после побед над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
На третьем месте находится сборная Португалии или Криштиану Роналду. Не будет преувеличением сказать, что вся сборная служит поддержкой одного игрока, помогая ему
Четвёртая строчка досталась испанцам. Футболисты Испании показывают слаженность и высокий уровень игры, что и
На пятом месте англичане. В матче между сборными Англии и Туниса противниками были не только футболисты, но и мошки. Насекомых было так много, что игрокам пришлось воспользоваться репеллентами. В тяжёлом противостоянии победителями вышли англичане (2:1), чем и заслужили пятое место в рейтинге.
Шестой идёт сборная Исландии, игроки которой вызывают огромный интерес у многих любителей футбола и не только. Исландцы с блеском дебютировали на чемпионате мира, выстояв против Аргентины 1:1. Но ещё больше впечатляет настрой футболистов, что и обеспечило к ним повышенное внимание.
В топ-10 также попали Швейцария, Бельгия, Сербия и Хорватия. Замыкают рейтинг Нигерия, Египет и Саудовская Аравия.
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Издание FourFourTwo составило рейтинг сборных по итогам первых шести дней выступления футболистов на ЧМ-2018. На первую строчку журнал поставил сборную Мексики,...
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