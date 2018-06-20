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Йоханнес Хан: «В последнее время Беларуси и Евросоюзу удалось выстроить доверительные отношения»
Новости Беларуси. 21 июня Йоханнес Хан – еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС – с визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече Александр Лукашенко и Йоханнес Хан обсудили перспективы партнерства Беларуси и Евросоюза.
Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС:
Напомним, Йоханнес Хан не впервые в Беларуси. В последний раз он приезжал в январе и также встречался с Александром Лукашенко. В программе еврокомиссара запланированы переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимром Макеем.
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Новости Беларуси. 21 июня Йоханнес Хан – еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС – с визитом в Минске, сообщили в программе...
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