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Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве
В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес.
Ее заметили на стадионе «Лужники» во время матча Португалия – Марокко, который команда Роналду
На безымянном пальце девушки красовалось кольцо с бриллиантом. Поклонники футболиста сразу же предположили, что оно помолвочное и у пары скоро состоится свадьба.
Также Джорджина прогулялась по Москве. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
В конце мая Родригес приезжала поддержать Роналду в Киев, где проходил финал «Лиги чемпионов», который выиграл мадридский «Реал».
О романе пары начали ходить слухи полтора года назад. В ноябре 2017 года Джорджина
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В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес. Ее заметили на...
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