ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве

21.06.2018 14:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес.

Ее заметили на стадионе «Лужники» во время матча Португалия – Марокко, который команда Роналду выиграла со счетом 1:0. Девушка болела за сборную и поддерживала спортсмена.

На безымянном пальце девушки красовалось кольцо с бриллиантом. Поклонники футболиста сразу же предположили, что оно помолвочное и у пары скоро состоится свадьба.

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве

Также Джорджина прогулялась по Москве. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве
Фото: instagram.com/georginagio

Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве

В конце мая Родригес приезжала поддержать Роналду в Киев, где проходил финал «Лиги чемпионов», который выиграл мадридский «Реал».

О романе пары начали ходить слухи полтора года назад. В ноябре 2017 года Джорджина родила футболисту дочь, которая стала четвертым ребенком Роналду.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают (читать далее).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес. Ее заметили на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Азербайджане начнут проводить возрастную классификацию компьютерных игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика