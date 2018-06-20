Девушка Роналду в России: показала помолвочное кольцо и прогулялась по Москве

В России в самом разгаре долгожданный чемпионат мира по футболу. На турнир поддержать Криштиану Роналду приехала его девушка Джорджина Родригес.

Ее заметили на стадионе «Лужники» во время матча Португалия – Марокко, который команда Роналду выиграла со счетом 1:0. Девушка болела за сборную и поддерживала спортсмена.

На безымянном пальце девушки красовалось кольцо с бриллиантом. Поклонники футболиста сразу же предположили, что оно помолвочное и у пары скоро состоится свадьба.





Также Джорджина прогулялась по Москве. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/georginagio





В конце мая Родригес приезжала поддержать Роналду в Киев, где проходил финал «Лиги чемпионов», который выиграл мадридский «Реал».

О романе пары начали ходить слухи полтора года назад. В ноябре 2017 года Джорджина родила футболисту дочь, которая стала четвертым ребенком Роналду.