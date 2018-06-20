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Дональд Трамп запретил насильно разлучать семьи мигрантов
Новости Беларуси. Американский лидер подписал указ, запрещающий насильно разлучать семьи нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь Минюст страны должен добиться изменения судебного предписания, чтобы семьи переселенцев размещали вместе до рассмотрения их дела. Министерству внутренней безопасности и Пентагону поручено содействовать подбору мест временного содержания мигрантов.
Напомним, в апреле 2018 года власти США объявили о начале политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства.
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Новости Беларуси. Американский лидер подписал указ, запрещающий насильно разлучать семьи нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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