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В Свислочском районе мужчина с ножом требовал у участкового табельное оружие и ключи от автомобиля
Новости Беларуси. В городском посёлке Порозово Свислочского района мужчина с ножом требовал у милиционера отдать оружие и ключи от автомобиля.
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Женщина сбежала и обратилась к местному участковому инспектору. Мужчина позволил гражданке некоторое время побыть у себя, а сам вызвал правоохранителей и передал женщину им.
Через несколько часов к дому инспектора пришёл вооружённый ножом гражданин, который с угрозами потребовал отдать ему табельное оружие, патроны и ключи от служебного транспортного средства.
Правоохранитель не стал вступать в споры, он согласился и пригласил агрессора в дом, где должны были находиться интересующие мужчину вещи. В это время в помещении был коллега инспектора, который помог обезвредить злоумышленника и надеть на него наручники.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Утром фигурант сказал, что его действия были шуткой.
Весной 2018 года в Гомеле молодой человек ранил ножом трёх милиционеров и сбежал.
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Новости Беларуси. В городском посёлке Порозово Свислочского района мужчина с ножом требовал у милиционера отдать оружие и ключи от автомобиля. По сведениям УВД...
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