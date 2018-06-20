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В Свислочском районе мужчина с ножом требовал у участкового табельное оружие и ключи от автомобиля

21.06.2018 14:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В городском посёлке Порозово Свислочского района мужчина с ножом требовал у милиционера отдать оружие и ключи от автомобиля.  

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, накануне инцидента 43-летний безработный местный житель употреблял алкогольные напитки. Вечером он несколько раз душил сожительницу и угрожал убийством.  

Женщина сбежала и обратилась к местному участковому инспектору. Мужчина позволил гражданке некоторое время побыть у себя, а сам вызвал правоохранителей и передал женщину им.  

Через несколько часов к дому инспектора пришёл вооружённый ножом гражданин, который с угрозами потребовал отдать ему табельное оружие, патроны и ключи от служебного транспортного средства.  

Правоохранитель не стал вступать в споры, он согласился и пригласил агрессора в дом, где должны были находиться интересующие мужчину вещи. В это время в помещении был коллега инспектора, который помог обезвредить злоумышленника и надеть на него наручники.  

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».  

Утром фигурант сказал, что его действия были шуткой.  

Весной 2018 года в Гомеле молодой человек ранил ножом трёх милиционеров и сбежал.  

Злоумышленника ловили с применением табельного оружия – здесь подробнее.  

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В городском посёлке Порозово Свислочского района мужчина с ножом требовал у милиционера отдать оружие и ключи от автомобиля.   По сведениям УВД...
 
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