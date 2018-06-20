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Александр Лукашенко: «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас»

21.06.2018 14:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь открыта для сотрудничества с ЕС и ждет взаимности. Александр Лукашенко встретился с Йоханнесом Ханом – Еврокомиссаром, который курирует политику соседства и переговоры о расширении ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск он прибыл для участия в сессии неформального диалога министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

Александр Лукашенко: «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас»

Как отметил в беседе Александр Лукашенко, отношения Беларуси с Европой вышли на стабильный уровень. Наша страна не является членом Европейского союза, но мы готовы создавать не менее прочные связи с партнерами, чем внутри самого интеграционного сообщества – прежде всего, на экономической основе.

Александр Лукашенко: «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основные наши партнеры – Европейский союз и Россия. И то, что у нас продолжается нормализация отношений, боюсь сказать, но, наверное, они уже вышли на какой-то уровень стабильности – в этом огромная заслуга ваша.

Выстраивая наши отношения с Европейским союзом, а это – мы ни от кого не скрываем – наш ближайший сосед, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, что мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу. И в силу происходящих трансформаций и у вас, у нас мы приняли решение о том, что негоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения. Мы не просились в Евросоюз. Наверное, это абсурдно, нереально, но мы хотели бы, чтобы у нас с Европейским союзом были такие отношения, которым бы, может быть, позавидовали даже члены Европейского союза. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти.

Вы знаете, что несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, мы никогда не были препятствием для вашего продвижения на Восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию. Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского союза. Мы никогда не запрещали вашему бизнесу движение ваших товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь.

К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза. Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос. Потому что экономика, торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет (в широком смысле слова «свобода» – для бизнеса, граждан и так далее) – это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство.

Александр Лукашенко: «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь открыта для сотрудничества с ЕС и ждет взаимности. Александр Лукашенко встретился с Йоханнесом Ханом – Еврокомиссаром, который...
 
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