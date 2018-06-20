«Речицкое» пиво снова появится на прилавках белорусских магазинов

Сегодня сорт «заговорил» на белорусском языке и получил новый дизайн бутылки и этикетки.

С 1 февраля 2018 года локальный бренд «РЭЧЫЦКАЕ» принадлежит компании «Бобруйский бровар». В текущем году компания планирует нарастить объемы продаж «РЭЧЫЦКАЕ» в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выпустить 150 000 гектолитров пива. Внутренний рынок останется приоритетным для компании, на экспорт пойдет около 10 %. Основными экспортными направлениями станут Россия и Украина.

За основу при производстве продукта взят первый рецепт 1989 года, который был доработан с учетом современных предпочтений потребителей и сырьевой базы. Специально для сорта «РЭЧЫЦКАЕ» была выпущена новая бутылка оригинальной формы. На логотипе компания использовала аиста — символ, который одинаково узнаваем у каждого белоруса и пробуждает чувство гордости за страну. Еще одно изменение — локальный белорусский бренд «РЭЧЫЦКАЕ» перешел в коммуникации с потребителями на белорусский язык.

«“РЭЧЫЦКАЕ” — это бренд с большой и интересной историей. Более 25 лет внедрялись новые сорта и менялись собственники. И, несмотря на изменения, исследования продемонстрировали высокую лояльность потребителей. Сегодня нам важно сохранить и приумножить это отношение. Мы провели более 12 тестовых варок и экспериментов с рецептурами и сырьем, чтобы максимально точно воспроизвести «первый» вкус напитка, приняв во внимание предпочтения белорусов. В новом продукте учтены возможности современного производства и новые технологии. Новым символом бренда стал аист — душевный образ Беларус. Мы усердно работали над тем, чтобы сварить пиво, которое станет гордостью Беларуси и образцом качественного продукта», — прокомментировала Светлана Волковец, директор по маркетингу компании «Бобруйский бровар».

Для приготовления сорта использовался отечественный солод и классический благородный Чешский Жатецкий хмель (SAAZ). Благодаря уменьшению степени сбраживания и увеличению холодной выдержки пиво стало более питким, в аромате присутствует лёгкий зерновой тон с фруктовыми и травянистыми нотками. «РЭЧЫЦКАЕ Залацiстае» отличается от основного сорта «РЭЧЫЦКАЕ Светлае» уменьшенной степенью горечи и обладает повышенной питкостью. Идеальная температура подачи — 7—10 градусов.

«Мы вернулись к классической чешской технологии, а именно к одноотварочному способу затирания — такой метод придает пиву больше солодовых оттенков во вкусе. Уменьшили степень сбраживания пива, а также увеличили до 14 дней длительность холодной выдержки. В результате «РЭЧЫЦКАЕ» получилось более полнотелым, вкус стал насыщенным», — отметил Алексей Москаленко, главный пивовар компании «Бобруйский бровар».

Рекомендованная цена на стекло 0,5 л — 1,54 BYN.

Характеристики сорта «РЭЧЫЦКАЕ Светлае»:

· плотность = 13%,

· алкоголь = 5.5%,

· горечь = 18 IBU,

· цвет = 10 EBC.

Характеристики сорта «РЭЧЫЦКАЕ Залацiстае»:

· плотность = 11%,

· алкоголь = 4.5%,

· горечь = 12 IBU,

· цвет = 7 EBC.