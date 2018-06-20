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Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников

21.06.2018 15:30 — Разное | Партизан  
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Президент Украины Петр Порошенко 21 июня провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в тюрьмах России и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к [украинскому режиссеру] Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", – цитирует сообщение gordonua.com

Кроме этого, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения РФ положений Минских договоренностей, касающихся вопросов безопасности.

"Была также отмечена важность активизации работы в нормандской формате для согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения "Минска", – сообщили в пресс-службе.


1 февраля спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила, что, по предварительным расчетам, в России находится не менее 22 украинских политзаключенных, в оккупированном Крыму – более 40.

9 июня Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.

13 июня омбудсмен Украины Людмила Денисова отправилась в Россию. Но за прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 

15 июня она пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с российским омбудмсеном Татьяной Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.

21 июня Денисова сообщила, что попросила Минюст Украины обратиться в Европейский суд по правам человека, потому что, по ее словам, есть основания полагать, что Сенцова принудительно кормят, а прием пищи против собственной воли запрещен международным законодательством.

Сегодня с Сенцовым должен встретиться его адвокат Дмитрий Динзе.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины Петр Порошенко 21 июня провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.
 
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