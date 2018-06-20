Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников

gordonua.com "Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в тюрьмах России и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к [украинскому режиссеру] Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", – цитирует сообщение





Кроме этого, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения РФ положений Минских договоренностей, касающихся вопросов безопасности.





"Была также отмечена важность активизации работы в нормандской формате для согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения "Минска", – сообщили в пресс-службе.









1 февраля спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила, что, по предварительным расчетам, в России находится не менее 22 украинских политзаключенных, в оккупированном Крыму – более 40.





9 июня Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.





13 июня омбудсмен Украины Людмила Денисова отправилась в Россию. Но за прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.





15 июня она пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с российским омбудмсеном Татьяной Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.





21 июня Денисова сообщила, что попросила Минюст Украины обратиться в Европейский суд по правам человека, потому что, по ее словам, есть основания полагать, что Сенцова принудительно кормят, а прием пищи против собственной воли запрещен международным законодательством.





Сегодня с Сенцовым должен встретиться его адвокат Дмитрий Динзе.