Ханок определился: приглашает мать и дочь Поплавских в суд

И вот неделю назад в эфире телеканала ОНТ Ядвига Поплавская, в ответ на вопрос, будет ли она снова исполнять эти композиции, ответила: "Если люди захотят, то песни Эдуарда Ханка в исполнении Ядвиги Поплавской будут звучать".





"Песня -- совокупный продукт, -- который включает текст, музыку, аранжировку, исполнение, -- говорит Поплавская. -- Благодаря аранжировке и исполнителю в песне появляется душа".





Реакция Эдуарда Ханка на этот эфир не заставила себя долго ждать. Он написал артистке открытое письмо.





ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Г-ЖЕ ПОПЛАВСКОЙ





Уважаемая Ядвига Константиновна!





Хочу поблагодарить Вас за интервью, которое Вы дали телеканалу ОНТ(эфир от 16.06.2018г.). В этом интервью Вы высказали уникальную мысль, которая грозит "революцией" в области шоу-бизнеса.





Ранее считалось, что, несмотря на то, что музыка песни и ее текст равны, однако, музыка все же была чуть "равнее" и потому в СССР ведущие концерта, объявляя песню, говорили: "Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова". Имя композитора называлось первым и даже "авторские" делились в пропорции: 60% композитору, а 40% поэту.





И это, с моей точки зрения, справедливо. Лучшим подтверждением этого мнения является тот факт, что музыка песни, отделенная от ее стиха может быть востребована, например, на парадах, а вот стихи песни отделенные от музыки практической цены не имеют.





А самым убедительным доказательством является зарубежная эстрада. Ведь мы же "балдеем" от "Битлз", или от Фрэнка Синатры, совершенно не зная английского или французского, от Джо Дассена!.. Короче, главное в песне т.н. "мотивчик", ибо сколько композиторов писало песни, но, когда это делали, например, Пахмутова, Шаинский, Бабаджанян, Паулс, Тухманов…песни сразу же становились хитами и надолго!





В своем интервью телеканалу ОНТ Вы попытались опровергнуть это мнение, утверждая, что текст важнее, поскольку несет смысловую нагрузку. И неудивительно, что про песню "Счастливый случай" Вы обмолвились: мол, эта песня Ларисы Рубальской на музыку Эдуарда Ханка.





Но Ваше "ноу-хау" как-то не вяжется с Вашим же мнением, высказанными в телепередаче "Песенная трилогия" (ч.I т/к "Мир", 2010-ый год): "Когда тебе приносят песни и предлагают такие мастера, как Александра Пахмутова, Игорь Лученок, Оскар Фельцман, Давид Тухманов и…наши белорусские композиторы…





Обратите внимание, что песни приносят Вам, как правило, не поэты, а композиторы и это, как говорится, негласный Закон жанра!





Впрочем, у Вас есть и "однодумица" -- небезызвестная Вам Ольга Рыжикова. Обращаясь ко мне в Фэйсбуке, она пишет: "Ваши песни - это всего лишь музыка, которую украсили великолепные стихи и исполнили великие(!!!) артисты!"





Таким же, как и Вы реформатором, грозится стать и ведущий юрист телеканала ОНТ Юрий Зинкевич… Вот его мнение о том, почему телеканалы не пропагандируют авторов: "у песни, как у произведения несколько авторов-создателей: автор музыки (композитор), автор слов к музыке (поэт), исполнитель музыки (музыкант), исполнитель слов к музыке (певец), автор переработки (аранжировщик)…При передаче музыкальных произведений в эфир называть всех авторов, по меньшей мере, затруднительно…"





Хочется задать вопрос: а что, певец сам по себе-одинешенек, взял с неба песню, да и пошел ее петь, пардон, "исполнять слова к музыке"?..





По логике т.Зинкевича выходит, что певцы Григорий Лепс, или Николай Басков, не говоря уже о Муслиме Магомаеве, или Алле Пугачевой вовсе-то и не певцы, а всего лишь "исполнители слов к музыке песен!"





Короче, Вам повезло лишь в том, что про Вашу "уникальную мысль" вряд ли узнают не только горячо любимая Вами Александра Пахмутова, но и весь авторский цех Российского шоу-бизнеса и, особенно, его продюсерско-композиторская половина!





В своем интервью Вы также "пожалели" и меня, мол, Ханок уже не пишет песен… Но я уже сто раз объяснял, что давно песенной профессией не занимаюсь, а занимаюсь наукой 24 часа в сутки! И если иногда и пишу песни, то, как правило, "заказные"…





Последней нашей с Ильей Резником работой стал "марш Росгвардии", прозвучавший в Кремле 2-го мая 2018-го на концерте, посвященном ее 2-ой годовщине и утвержденный ее гимном.





А до этого была написана песня "Служить России суждено тебе и мне", которая вот уже более 10-ти лет звучит 9-ого мая на параде на Красной площади и которую Ансамбль им. Александрова считает неофициальным гимном Российской Армии. За эту песню, кстати, я получил российское гражданство, а в мае 2016-го министр обороны т. Шойгу объявил ее гимном военно-патриотического движения России "Юнармия"!





По поводу 10-ти названных Вами песен на стихи Ларисы Рубальской замечу, что это был всего лишь эксперимент, подтвердивший наличие "Остаточной Волны" в моей научной работе "Теории творческих Волн". Но эксперимент не такой уж безуспешный: небезызвестная Вам певица Алена Ланская выкупила одну из них -- "Остывший пляж". И до сих пор ее успешно исполняет.





Остальные песни я положил на полку и не особенно переживаю из-за этого, ведь популярнейшая песня "Здравствуй, чужая милая!" пролежала у меня больше 20 лет, прежде чем выстрелила.





Вы продолжаете дезориентировать уважаемую публику, подменяя понятия. Вам ли не знать, что, как правило, авторы присылают звездам т.н. "дэмо", а клавиры -- это уже давно анахронизм, так что Вы, либо отстали от жизни, либо в очередной раз лукавите.





Так чт,о уважаемая Ядвига Константиновна, лимит нашей игры "в кошки-мышки" истек, а потому вместе с дочерью Анастасией готовьтесь к судебным разбирательствам. Готовьте видеоматериал, подтверждающий, что Вы меня аж по два, а то и по три раза объявляли в своих концертах.





Одним словом, уверен, что только Высокий суд может нас рассудить и поставить в этом деле точку!





С уважением – народный артист Республики Беларусь, композитор Эдуард Ханок.

17.06.2018".