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Индийская Mahindra придумала, как разместить в кроссовере 9 человек

21.06.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
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Индийский производитель у себя на родине начал продажи удлиненной версии кроссовера TUV300, дебютировавшего в 2015 году.


У «паркетника» с рамной конструкцией, двухрычажкой спереди и неразрезным мостом сзади от носа до хвоста насчитывалось всего 3,99 м, благодаря чему машина вписывается в местные индийские налоговые льготы. Салон кроссовера при этом способен вместить семерых человек, но у только что дебютировавшей версии TUV300 Plus он располагает девятью посадочными местами!


Колесная база у Plus-версии осталась при прежних 2,68 м, но задний свес кузова удлинен примерно на 40 см — в длину кроссовер растянулся на 4,4 м и это все равно меньше, чем у того же Geely Atlas. Позади второго ряда сидений в TUV300 Plus установлены «лавочки» вдоль бортов, на которых друг напротив друга могут разместиться по два человека. Задняя дверь для удобства посадки — распашная. Если диванчики сложить, то высвободится 696 л для поклажи.


Комплектуется TUV300 Plus 2,2-литровой «четверкой» мощностью 120 лошадиных сил, сблокированной с 6-ступенчатой «механикой». Привод TUV300 Plus — только на заднюю ось. Кстати, в «базе» у кроссовера нет ни подушек безопасности, ни АБС, зато присутствует кондиционер. Самые богатые комплектации новинки могут похвастаться отделанным искусственной кожей салоном и мультимедиа-системой с 7-дюймовым экраном.

Стоимость базовой версии TUV300 Plus в Индии — немногим более 14 тысяч долларов в пересчете.

 
 
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Индийская Mahindra представила удлиненную версию своего кроссовера TUV300. При длине 4,4 метра там умудрились сделать места для 9 пассажиров!
 
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