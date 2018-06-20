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Лукашенко: Основой взаимоотношений с ЕС должна стать экономика, а не демократия и права человека

21.06.2018 15:21 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Основой взаимоотношений с ЕС должна стать экономика, а не демократия и права человека

Президент Беларуси заявил, что хочет выстроить с ЕС такие взаимоотношения, которым бы завидовали даже члены Евросоюза. При этом, по мнению главы государства, взаимоотношения должны выстраиваться на экономике, а не на разговорах о демократии.

Как заявил Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, Беларусь никогда не просилась в ЕС, но "мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены Европейского союза".

При этом глава государства подчеркнул, что основой взаимоотношений должны быть именно торгово-экономические отношения.

"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - заявил президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, если он будет видеть движение вперед в экономических взаимоотношениях с ЕС, то смелее будет идти "на трансформацию, реформирование нашего политического устройства".

"В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", - предупредил глава государства.

 
 
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Президент Беларуси заявил, что хочет выстроить с ЕС такие взаимоотношения, которым бы завидовали даже члены Евросоюза. При этом, по мнению главы государства,...
 
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