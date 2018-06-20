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Срок безвизового пребывания в Беларуси планируют увеличить
Решение об увеличении срока безвизового пребывания иностранцев на территории Беларуси может быть принято до конца года, сообщил заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.
Всего с начала действия безвизового режима Беларусь через Национальный аэропорт Минск посетили около 120 тыс. туристов.
Напомним, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.
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Решение об увеличении срока безвизового пребывания иностранцев на территории Беларуси может быть принято до конца года, сообщил заместитель директора...
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