​Срок безвизового пребывания в Беларуси планируют увеличить

Решение об увеличении срока безвизового пребывания иностранцев на территории Беларуси может быть принято до конца года, сообщил заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.



Рассматривается продление срока пребывания иностранцев в Беларуси без визы до 15 дней. Это увеличило бы туристический поток в страну.

Всего с начала действия безвизового режима Беларусь через Национальный аэропорт Минск посетили около 120 тыс. туристов.

Напомним, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.