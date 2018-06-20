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Авторитетные кинокритики составили список лучших фильмов 21 века
Кинокритики авторитетного издания BBC устроили голосование и
Так, на первом месте оказался фильм «Малхолланд Драйв» (2001 год). Вторую строчку заняла картина «Любовное настроение» (2000 год). На третьем месте — «Нефть» (2007 год).
С полным списком сотни лучших фильмов 21 века по версии BBC можно ознакомиться
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1 июля на территории аэропорта Минск-1 в летнем open-air будут участвовать звезды первой величины: уже подтвержден приезд Земфиры, LP, Дельфина и Therr Maitz.
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Кинокритики BBC Culture устроили голосование и отобрали 100 лучших фильмов 21 века.
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