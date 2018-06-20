Авторитетные кинокритики составили список лучших фильмов 21 века

Кинокритики авторитетного издания BBC устроили голосование и отобрали 100 лучших фильмов 21 века.



Первое место в рейтинге кинокритиков занял фильм «Малхолланд драйв»

Так, на первом месте оказался фильм «Малхолланд Драйв» (2001 год). Вторую строчку заняла картина «Любовное настроение» (2000 год). На третьем месте — «Нефть» (2007 год).

Топ-20 фильмов 21 века по версии кинокритиков BBC Culture 1. «Малхолланд Драйв» (2001 год). 2. «Любовное настроение» (2000 год). 3. «Нефть» (2007 год). 4. «Унесенные признаками» (2001 год). 5. «Отрочество» (2014). 6. «Вечное сияние чистого разума» (2004). 7. «Древо жизни» (2010 год). 8. «Один и два» (2000 год). 9. «Развод Надера и Симин» (2011 год). 10. «Внутри Льюина Дэвиса» (2012 год) . 11. «Старикам тут не место» (2007 год). 12. «Дитя человеческое» (2006 год). 13. «Зодиак» (2007 год). 14. «Акт убийства» (2012 год). 15. «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007 год). 16. «Корпорация «Святые моторы» (2012 год). 17. «Лабиринт Фавна» (2006 год). 18. «Белая лента» (2009 год). 19. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015 год). 20. «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008 год).

С полным списком сотни лучших фильмов 21 века по версии BBC можно ознакомиться тут (1−50 места). И тут (51−100 места).

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