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Опасная красота: вулкан Килауэа продолжает извергаться
Из кратера течёт река раскалённой лавы шириной 30 метров.
Огненная стихия проснулась ещё в начале прошлого года и за это время уничтожила около 600 домов. Вместе с лавой Килауэа выбрасывает ядовитые газы и самоцветы. Вулкан уже называют самым разрушительным в истории острова.
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Из кратера течёт река раскалённой лавы шириной 30 метров.
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