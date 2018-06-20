Опасная красота: вулкан Килауэа продолжает извергаться

Из кратера течёт река раскалённой лавы шириной 30 метров.



Огненная стихия проснулась ещё в начале прошлого года и за это время уничтожила около 600 домов. Вместе с лавой Килауэа выбрасывает ядовитые газы и самоцветы. Вулкан уже называют самым разрушительным в истории острова.