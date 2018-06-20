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23 июня в Минске пройдет благотворительная акция «Дорога домой»

21.06.2018 16:03 — Разное | Аргументы и факты  
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23 июня в Минске пройдет благотворительная акция «Дорога домой»
"Эгида"

23 июня в парке «Тиволи» состоится благотворительное мероприятие в поддержку бездомных животных «Дорога домой»,  организованное общественным объединением «Эгида» и брендом кормов для домашних животных PURINA®.

С 13:00 до 18:00 все неравнодушные жители Минска смогут познакомиться с очаровательными кошками и собаками, которые так нуждаются в любящей семье, доме и заботе. У гостей мероприятия и будущих владельцев питомцев будет возможность получить бесплатную консультацию ветеринарных врачей, которые подробно расскажут о правильном уходе и поддержании здоровья четвероногого друга. 

По традиции на мероприятии будет работать «Палатка помощи», куда любой желающий сможет принести корм, медикаменты и игрушки для животных, которым пока не посчастливилось найти любящую семью.

«Дорога домой» - это не только благотворительная выставка, но и настоящий праздник для всей семьи. В этот день для гостей мероприятия будет организована развлекательная программа: выступления белорусских артистов, увлекательные мастер-классы и подарки от бренда PURINA®. Самым маленьким гостям выставки не дадут заскучать аниматоры и аквагримеры.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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С 13:00 до 18:00 все неравнодушные жители Минска смогут познакомиться с очаровательными кошками и собаками, которые так нуждаются в любящей семье, доме и заботе.
 
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