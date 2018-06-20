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Простые шаги. Как отказаться от ненужных покупок и начать копить деньги?

21.06.2018 15:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Простые шаги. Как отказаться от ненужных покупок и начать копить деньги?
Купленные «на эмоциях» вещи часто не приносят удовольствия. © / globallookpress.com

Хуже, когда отрезвление наступает слишком поздно, а покупку в принципе нельзя вернуть. В таком случае ненужная вещь надолго поселится на задворках шкафа или будет доставлять неудобства владельцу, решившему продать ее на сайтах бесплатных объявлений. Избежать неприятных эмоций, захламления квартиры, суеты с перепродажей и лишних расходов можно просто: не покупайте ненужную вещь. Как это сделать, разбирался «АиФ».

Простые шаги. Как отказаться от ненужных покупок и начать копить деньги? Зимний инвентарь, бытовая техника и игры — выгодные покупки начала лета

Не переплачивайте за рекламу и упаковку

Итоговая стоимость товара зависит от огромного количества факторов, в том числе от расходов производителя на рекламу. В магазинах можно купить продукты, по качеству ничем не уступающие товарам известных брендов. То же самое касается и упаковки: хлеб может быть в красивом пакете, глазированные сырки - в ярких коробочках. А теперь подумайте: куда отправится красочная упаковка, когда продукт будет съеден? Правильно, в мусорное ведро. Оказавшись в магазине, не давайте волю эмоциям и проходите мимо броских, но бесполезных вещей.

Составляйте список

Если контролировать себя и удерживаться от нежелательных покупок и расходов не получается, составляйте список действительно необходимых вещей. Совершая покупки, строго следуйте этому списку. Лучше заранее подсчитать приблизительную сумму, в которую обойдутся ваши покупки, и не брать с собой лишних денег: в таком случае у вас не будет возможности купить комплект вешалок или чемодан со скидкой.

Ремонтируйте старые вещи

Как рассказал «АиФ» мастер по ремонту бытовой техники Виталий ПОКОРЕЕВ, по качеству современные стиральные машинки и холодильники уступают приборам, выпущенным семь-десять лет назад: стоят они прилично, срок службы у них меньше, а ломаются чаще. Виталий советует: «Если у вас сломалась старая техника, не спешите избавляться от нее. Чаще выгоднее отремонтировать старую технику, чем вкладываться в покупку новой».

Простые шаги. Как отказаться от ненужных покупок и начать копить деньги? Сколько денег тратят белорусы на покупки в интернет-магазинах?

Это правило работает не только с холодильниками и микроволновками: ремонтировать можно обувь или одежду.

Берите в аренду

Если вам, допустим, нужна стремянка, чтобы один раз установить карниз, то нет смысла ее покупать: лестницу можно одолжить у соседей в обмен на шоколадку. Некоторые вещи можно арендовать за небольшие деньги или бесплатно. Например, перед поездкой можно взять путеводитель в библиотеке.

Откладывайте 10% зарплаты

Простые шаги. Как отказаться от ненужных покупок и начать копить деньги? Платим наличными, не ходим в duty free. Как в отпуске экономить на мелочах
Вместо того чтобы скорее потратить зарплату на распродажный парфюм или очередное платье, лучше отложите деньги на депозит. Начинать можно с суммы в 10% зарплаты. Со временем, когда вы будете представлять примерный размер своих месячных расходов, долю откладываемых средств можно увеличить.

Просчитывайте кредит

Бывают совсем запущенные случаи, когда совершить импульсивную покупку очень хочется, но денег на нее нет. Тогда шопоголики бросаются «в объятия» кредитных менеджеров, оформляют займы, далее - по списку. Перед тем как взять в кредит шубу или новый смартфон, просчитайте, во сколько эта покупка обойдется вам в результате. Наверняка желания переплачивать за не самую нужную вещь поубавится.

Елена ТРЕГУБОВА, Ольга ИВАШКО

 
 
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Купленные «на эмоциях» вещи чаще всего не приносят удовольствия. Хорошо, если эйфория от ненужной покупки заканчивается быстро, когда ее еще можно отнести обратно...
 
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