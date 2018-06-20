Простые шаги. Как отказаться от ненужных покупок и начать копить деньги?

Хуже, когда отрезвление наступает слишком поздно, а покупку в принципе нельзя вернуть. В таком случае ненужная вещь надолго поселится на задворках шкафа или будет доставлять неудобства владельцу, решившему продать ее на сайтах бесплатных объявлений. Избежать неприятных эмоций, захламления квартиры, суеты с перепродажей и лишних расходов можно просто: не покупайте ненужную вещь. Как это сделать, разбирался «АиФ».

Не переплачивайте за рекламу и упаковку

Итоговая стоимость товара зависит от огромного количества факторов, в том числе от расходов производителя на рекламу. В магазинах можно купить продукты, по качеству ничем не уступающие товарам известных брендов. То же самое касается и упаковки: хлеб может быть в красивом пакете, глазированные сырки - в ярких коробочках. А теперь подумайте: куда отправится красочная упаковка, когда продукт будет съеден? Правильно, в мусорное ведро. Оказавшись в магазине, не давайте волю эмоциям и проходите мимо броских, но бесполезных вещей.

Составляйте список

Если контролировать себя и удерживаться от нежелательных покупок и расходов не получается, составляйте список действительно необходимых вещей. Совершая покупки, строго следуйте этому списку. Лучше заранее подсчитать приблизительную сумму, в которую обойдутся ваши покупки, и не брать с собой лишних денег: в таком случае у вас не будет возможности купить комплект вешалок или чемодан со скидкой.

Ремонтируйте старые вещи

Как рассказал «АиФ» мастер по ремонту бытовой техники Виталий ПОКОРЕЕВ, по качеству современные стиральные машинки и холодильники уступают приборам, выпущенным семь-десять лет назад: стоят они прилично, срок службы у них меньше, а ломаются чаще. Виталий советует: «Если у вас сломалась старая техника, не спешите избавляться от нее. Чаще выгоднее отремонтировать старую технику, чем вкладываться в покупку новой».

Это правило работает не только с холодильниками и микроволновками: ремонтировать можно обувь или одежду.

Берите в аренду

Если вам, допустим, нужна стремянка, чтобы один раз установить карниз, то нет смысла ее покупать: лестницу можно одолжить у соседей в обмен на шоколадку. Некоторые вещи можно арендовать за небольшие деньги или бесплатно. Например, перед поездкой можно взять путеводитель в библиотеке.

Откладывайте 10% зарплаты

Просчитывайте кредит

Бывают совсем запущенные случаи, когда совершить импульсивную покупку очень хочется, но денег на нее нет. Тогда шопоголики бросаются «в объятия» кредитных менеджеров, оформляют займы, далее - по списку. Перед тем как взять в кредит шубу или новый смартфон, просчитайте, во сколько эта покупка обойдется вам в результате. Наверняка желания переплачивать за не самую нужную вещь поубавится.

Елена ТРЕГУБОВА, Ольга ИВАШКО