У «Поедем поедим» отдежурило 300 человек, на них составили 50 протоколов. Защитники Куропат дали пресс-конференцию

Около ворот «Поедем поедим» прошла пресс-конференция, на которой активисты рассказали про результаты трехнедельной вахты у ресторана, пишет TUT.BY.

Что произошло за это время

Самым важным, считает Северинец, стало то, что общественность узнала про Куропаты. За целый день в ресторан обычно приезжает буквально несколько человек. Заведение пустует – и это показатель того, что народу Беларуси не все равно. Анатолий Лебедько напомнил, что в Куропаты пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля. Возможно, что представители делегаций этих стран все-таки нанесут визит, но пока что никаких ответов не получено. Зато пообещали приехать экс-глава Нацбанка, профессор Станислав Богданкевич, экс-премьер Михаил Чигирь. По словам Лебедько, это морально-политическая поддержка, которая нужна защитникам Куропат. Замглавы партии БНФ Алексей Янукевич отметил важность критики ресторана со стороны многих известных людей. По его мнению, это станет серьезной помехой для работы.

За все время у заведения отдежурило около трехсот активистов, у всех своя тактика. Например, кто-то блокирует автомобили, кто-то пропускает их, но раздает листовки об исторической значимости Куропат. Рассказали и про действия милиции: за все время на защитников составили уже более пятидесяти протоколов за за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения и нарушение ПДД.

Фото: Наша Нива