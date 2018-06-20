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В рамках акции...

21.06.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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В рамках акции...

 В рамках  республиканской профилактической акции “Каникулы без дыма и огня!” спасатели района проводят ряд мероприятий среди детей в летних оздоровительных лагерях, направленный на предупреждение разного рода чрезвычайных ситуаций, происходящих ежегодно в летний каникулярный период с участием или по вине детей и подростков.

Очередными визитерами  ПАСП №1 Ивацевичского РОЧС стали ребята из пришкольного оздоровительного лагеря ГУО “СШ №3 г. Ивацевичи”. Для ребят из числа учащихся начальных классов школы здесь было интересно буквально все. Они с  удовольствием примеряли  боевые каски вместе с куртками,  ласты стремились в кабину  пожарной машины.

Далее ребята осмотрели выставку детских работ смотра-конкурса детского творчества “Спасатели глазами детей”, поиграли в тематические игры обучающего направления, приняли участие в противопожарной викторине, получили призы за свои ранее полученные знания и просмотрели новые летние серии мультсериала “Волшебная книга МЧС!”.

         Валерий Молош, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.

 
 
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