В рамках акции...

В рамках республиканской профилактической акции “Каникулы без дыма и огня!” спасатели района проводят ряд мероприятий среди детей в летних оздоровительных лагерях, направленный на предупреждение разного рода чрезвычайных ситуаций, происходящих ежегодно в летний каникулярный период с участием или по вине детей и подростков.

Очередными визитерами ПАСП №1 Ивацевичского РОЧС стали ребята из пришкольного оздоровительного лагеря ГУО “СШ №3 г. Ивацевичи”. Для ребят из числа учащихся начальных классов школы здесь было интересно буквально все. Они с удовольствием примеряли боевые каски вместе с куртками, ласты стремились в кабину пожарной машины.

Далее ребята осмотрели выставку детских работ смотра-конкурса детского творчества “Спасатели глазами детей”, поиграли в тематические игры обучающего направления, приняли участие в противопожарной викторине, получили призы за свои ранее полученные знания и просмотрели новые летние серии мультсериала “Волшебная книга МЧС!”.

Валерий Молош, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.