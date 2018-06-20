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В Минтруда рассказали, будут ли еще повышать пенсионный возраст для женщин
Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на
Напомним, недавно власти допустили очередное повышение пенсионного возраста. Тема дефицита ФСЗН,
Вероятность этого Валерий Ковальков не подтвердил. «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», — сказал он. То же, по словам замминистра, касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам — на сегодняшний день она не обсуждается.
Напомним, поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.
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Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий...
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