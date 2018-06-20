К Евроиграм в Минске появятся полосы для общественного транспорта

В Минске специально к Европейским играм-2019 будут созданы выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили организаторы игр, передает телеканал «МИР 24».

Чтобы волонтеры, спортсмены, судьи и журналисты вовремя попадали на арены, между спортивными объектами запустят спецтранспорт. Для него будет выделена отдельная полоса. А пока что со спортивной инфраструктурой знакомят спортсменов и журналистов.

«Дирекцией вместе совместно с Минтранспорта Республики Беларусь и городской администрацией разработан проект оптимизации городских маршрутов, в том числе с выделением полос для специального транспорта. После игр эти полосы будут выделенными для общественного транспорта», – рассказал заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр» Анатолий Котов.

На вторые Европейские игры в Минске ожидают около четырех тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций. Кроме того, уже подано более семи с половиной тысяч заявок от волонтеров.