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К Евроиграм в Минске появятся полосы для общественного транспорта

21.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске специально к Европейским играм-2019 будут созданы выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили организаторы игр, передает телеканал «МИР 24».

Чтобы волонтеры, спортсмены, судьи и журналисты вовремя попадали на арены, между спортивными объектами запустят спецтранспорт. Для него будет выделена отдельная полоса. А пока что со спортивной инфраструктурой знакомят спортсменов и журналистов.

«Дирекцией вместе совместно с Минтранспорта Республики Беларусь и городской администрацией разработан проект оптимизации городских маршрутов, в том числе с выделением полос для специального транспорта. После игр эти полосы будут выделенными для общественного транспорта», – рассказал заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр» Анатолий Котов.

На вторые Европейские игры в Минске ожидают около четырех тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций. Кроме того, уже подано более семи с половиной тысяч заявок от волонтеров.



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Теги: Минск
 
 
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На вторые Европейские игры в Минске ожидают около четырех тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций.
 
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