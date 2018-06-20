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К Евроиграм в Минске появятся полосы для общественного транспорта
21.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске специально к Европейским играм-2019 будут созданы выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили организаторы игр, передает телеканал «МИР 24».
Чтобы волонтеры, спортсмены, судьи и журналисты вовремя попадали на арены, между спортивными объектами запустят спецтранспорт. Для него будет выделена отдельная полоса. А пока что со спортивной инфраструктурой знакомят спортсменов и журналистов.
На вторые Европейские игры в Минске ожидают около четырех тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций. Кроме того, уже подано более семи с половиной тысяч заявок от волонтеров.
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На вторые Европейские игры в Минске ожидают около четырех тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций.
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