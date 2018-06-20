Морозова вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Испании

Белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов вышли в полуфинал парного разряда турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Лидия Морозова. Фото: tennis.by

В четвертьфинальной встрече Морозова и Керхов переиграли сегодня австралийско-украинский тандем Анастасия Родионова / Надежда Киченок — 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.

Вечером Виктория Азаренко в 1/8 финала одиночного разряда сыграет с чешкой Люцией Шафаржовой.

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире в немецком Галле (призовой фонд — 1,7 млн евро).

В четвертьфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем уступил бразильско-польскому дуэту Марсело Мело / Лукаш Кубот — 7:6 (7:2), 3:6, 4:10.