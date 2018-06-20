Лукашенко высоко оценивает роль Хана в нормализации отношений Беларуси и ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поблагодарил еврокомиссара «за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси». «Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры — Европейский союз и Россия, — сказал Президент. — В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности — огромная ваша заслуга».