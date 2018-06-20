"Останавливают и угрожают пассажирам". Нерегулярщики жалуются на тотальные проверки

«Транспортники беспредельничают: останавливают машины прямо на линии и держат по часу наших пассажиров», — сообщили AUTO.TUT.BY перевозчики, работающие на нерегулярных междугородних маршрутах.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

«Потом придется сокращать путь и гнать»

Ипэшник Алексей Свирид вместе с отцом, братом и женой перевозят пассажиров из Пинска в Минск, Брест и другие города без привязки к автовокзалу и строгому расписанию. Еще до нового года Алексей хотел перейти в разряд регулярных перевозчиков, но ему не понравилось что почти одновременно начали работать два его конкурента — они тоже перешли в регулярку.

— Поставили нас троих на рейсы, которые отправляются в одинаковое время, куда ж это годится! Вот я и моя семья решили работать так, как и раньше — нерегулярно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На свой страх и риск предприниматели перевозили пассажиров — никаких санкций к ним не применяли.

— А с середины июня транспортники начали творить что-то непонятное: самостоятельно или вместе с машинами ГАИ с включенными красными мигалками останавливают наши маршрутки, потом просят водителя отъехать на стоянку, а пассажиров выйти из салона. У людей переписывают паспортные данные, спрашивают, как они заказали перевозку. Причем пассажирам грозят: помните, что за дачу ложной информации вас могут привлечь к уголовной ответственности! Да еще и поучают: мол, зачем вы поехали с нерегулярщиком? Ехали бы официально, вас бы не задерживали.

Алексей говорит, что все растягивается на час, не менее. Пассажиры недовольны.

— Люди опаздывают, а тут им приходится отчитываться в своих действиях. Транспортники решили, что хорошо действуют? А они не думают, что водителям придется потом гнать, чтобы люди успели туда, куда им надо?

По сообщениям нерегулярщиков, такие проверки транспортники проводят по всей республике.

«Проверяем, что изменилось с января»

В Транспортной инспекции Минтранса AUTO.TUT.BY сообщили, что «никакого беспредела и нарушения законодательства их сотрудники себе не позволяют», а мероприятие, которое они проводят с 14 июня — это очередной месячный мониторинг, проводимый по всей республике.

— После вступления в силу Закона «Об автомобильном транспорте» мы уже дважды (зимой и весной) проводили мониторинг и собирали информацию. Выяснилось, что ряд нерегулярных перевозчиков, несмотря на выход закона, не собираются заключать договор об организации регулярных маршрутов. Сейчас вновь назначен мониторинг, чтобы посмотреть, что изменилось, — рассказал Иван Алисейко, начальник управления контроля транспортной деятельности Транспортной инспекции.

Транспортники проверяют, сколько нерегулярных перевозчиков работает на рынке. С этой целью и проводят опрос пассажиров.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Но спрашиваем только тех людей, которые готовы про это говорить. Если пассажир отказывается от дачи каких-то пояснений, то никто от него ничего не требует.

Сегодня транспортники собирают информацию про нерегулярщиков. При достаточных основаниях начать административный процесс, материалы будут направлять в соответствующие структуры. По результатам мониторинга филиалы Транспортной инспекции предоставят в головной офис свои аналитические записки, эта информация будет сведена воедино.

Как показали мониторинги транспортников, проведенные ранее, в январе зафиксированы всего восемь обращений от нерегулярщиков, которые решили легализоваться, в мае таких заявлений было уже 150.