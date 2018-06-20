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В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию
Археологи обнаружили на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае мумию — как предполагается, первого века до нашей эры,
«В ходе работ ИИМК РАН на грант Русского географического общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин <…> расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная первым веком до нашей эры», — говорится в сообщении.
Сейчас находку практически полностью расчистили. Помимо мумии, которая целиком сохранилась, обнаружены утварь и предметы быта.
«Прогнозы археологов очень оптимистичны. Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН», — отметили в институте.
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Предположительно, I века до нашей эры.
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