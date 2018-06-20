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В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию

21.06.2018 16:39 — Разное | Tut.by  
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Археологи обнаружили на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае мумию — как предполагается, первого века до нашей эры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК).

«В ходе работ ИИМК РАН на грант Русского географического общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин <…> расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная первым веком до нашей эры», — говорится в сообщении.


Фото: ИИМК РАН

Сейчас находку практически полностью расчистили. Помимо мумии, которая целиком сохранилась, обнаружены утварь и предметы быта.

«Прогнозы археологов очень оптимистичны. Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН», — отметили в институте.

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