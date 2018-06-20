Белорусские пятиборцы завоевали золотую и серебряную награды на юниорском ЧЕ в Испании

Белорусские пятиборцы завоевали золотую и серебряную награды на юниорском чемпионате Европы (U-21) в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди мужчин Иван Хамцов поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Белорус успешно выступил в первом виде программы — фехтовании, где занял первое место. Показал стабильные результаты в плавании и верховой езде. Заключительный вид программы, кросс и стрельбу, он завершил седьмым. Набранных очков Хамцову хватило, чтобы занять первое место в итоговом протоколе — 1498 баллов.

Второе место занял венгр Бенце Кардош, третье — Густав Густенау из Австрии.

В командном зачете, который подводился по выступлениям в личном зачете, белорусская команда в составе Евгения Орла, Никиты Горностаева и Ивана Хамцова заняла второе место — 4350 очков. Опередить белорусов смогли лишь россияне — 4363 балла.

Чемпионат Европы среди юниоров в Испании завершится 23 июня.