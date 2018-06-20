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На Жлобинщине к жатве готовятся заранее

21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На Жлобинщине к жатве готовятся заранее

По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси в республике проводится мониторинг готовности сельхозпредприятий к проведению уборки зерновых. Председатель райкома профсоюза работников АПК Геннадий СИМАНОВИЧ отмечает: 

– При посещении сельхозпредприятий района работники райкома профсоюза особое внимание уделяют созданию на рабочих местах безопасных условий труда, организации горячего питания и в целом организации надлежащих бытовых условий для хлеборобов. Конечно, мы интересуемся и тем, как идёт ремонт зерноуборочных комбайнов. Мониторинг показывает, что подготовка к важнейшей сельскохозяйственной кампании года в районе идёт по графику.

Особенностью нынешнего года является то, что во многих сельхозпредприятиях Жлобинщины зерноуборочные комбайны вышли в поле за месяц до начала уборки зерновых. Связано это с засухой: погибшие посевы зерновых убираются на сенаж. Вот и в ОАО «Щедринское», где мы побывали вместе с Геннадием Симановичем , два из четырёх имеющихся в хозяйстве комбайнов уже были задействованы в работе.

– А всего у нас на линейку готовности поставлено уже три комбайна, – рассказал главный инженер ОАО «Щедринское» Павел Шамонин. – Четвёртая машина также будет отремонтирована в срок. Строго мы следим за соблюдением техники безопасности труда. Не будет у нас проблем и с созданием для механизаторов бытовых условий. 

Между тем, как сообщил редакции начальник отдела механизации райсельхозпрода Алексей Михальцов, всего в районе в уборке зерновых будет задействовано 96 комбайнов. 58 процентов из них уже готовы к работе (в целом по области – 44 процента).     

Николай ШУКАНОВ.

На снимке: во время жатвы Павел Шамонин также садится за штурвал комбайна, нынешний сезон для него будет пятым. 

Фото автора.

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По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси в республике проводится мониторинг готовности сельхозпредприятий к проведению уборки зерновых....
 
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